ufficiale Willian ha rescisso con l'Arsenal. Ora è pronto al ritorno nel Corinthians

vedi letture

Adesso è anche ufficiale: Willian ha rescisso di comune accordo il suo contratto con l'Arsenal, rinunciando anche alla buonuscita prevista. Nel comunicato in cui informa della risoluzione, il club inglese anticipa (anche se non è un mistero) la sua prossima destinazione in carriera, il ritorno a casa nel Corinthians per cui ha rinunciato agli emolumenti delle due stagioni rimanenti sul vincolo.