ufficiale Wolverhampton, dopo oltre 200 gare saluta Saiss. Via anche altri due senatori

Dopo oltre duecento presenze in old gold, si conclude l'esperienza del marocchino Romain Saiss col Wolverhampton. Il club ha annunciato che non rinnoverà il contratto del centrale maghrebino, via anche il brasiliano Marcal e non è confermato pure il portiere 35enne Declan Ruddy.