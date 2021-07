ufficiale Wolverhampton, preso il terzino ungherese Bolla e girato in prestito al Grasshoppers

Nelle scorse ore il Wolverhampton ha annunciato un nuovo acquisto, il terzino destro di nazionalità ungherese Bendeguz Bolla, 21enne prelevato in patria dal Fehervar, dove ha giocato negli ultimi 4 anni. Non giocherà però quest’anno nel campionato inglese, dato che gli Wolves, contestualmente alla nota del suo acquisto, hanno anche già comunicato che giocherà in prestito in Svizzera, nel Grasshoppers di Zurigo.