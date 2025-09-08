Ufficiale Umiliato dall'Islanda, Fernando Santos lascia l'Azerbaigian: risultati disastrosi

Ora è ufficiale: Fernando Santos non è più il commissario tecnico dell’Azerbaigian. Dopo le polemiche seguite all’ultima conferenza stampa, durante la quale aveva dichiarato di "avere un contratto" in risposta alla richiesta di dimissioni avanzata da un giornalista azero, il tecnico portoghese ha dovuto impacchettare le sue cose e levare le tende dalla panchina della Nazionale.

L'allenatore 70enne, infatti, ha effettivamente lasciato l’incarico, raggiungendo un accordo con la Federazione per la risoluzione del contratto che legava le due parti. Un addio condizionato fortemente dai risultati disastrosi raggiunti dalla nomina dello scorso 12 giugno ad oggi.

I numeri sono scabrosi. Nell'arco della sua guida tecnica con l'Azerbaigian, Fernando Santos ha collezionato zero vittorie, due pareggi e nove sconfitte in undici partite. Tutto a seguito di una disastrosa e ultima debacle contro l'Islanda, un 5-0 pesante per la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

L'allenatore portoghese di 70 anni tra l'altro, prima di arrivare al timone della Nazionale azera, veniva da una precedente avventura di sole 16 partite alla guida del Besiktas e nel 2023 dall'esonero come ct della Polonia.