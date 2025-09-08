Ufficiale Proseguono i rinnovi in casa Carrarese. Oggi è la volta di Zuelli: prolunga fino al 2028

Le sue prestazioni avevano chiaramente attirato gli occhi di altre squadre, soprattutto all'inizio del calciomercato estivo con Bari e Spezia decisamente vigili, ma la Carrarese ha proseguito con la campagna rinnovi, e quest'oggi è stata la volta del centrocampista Emanuele Zuelli, che ha prolungato l'accordo con il club per il prossimo triennio, fissando quindi la nuova scadenza del proprio contratto al 30 giugno 2028.

Di seguito, riportiamo la nota della società apuana:

Carrarese Calcio 1908 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Emanuele Zuelli, che vestirà i nostri colori fino al 30 giugno 2028.

Il centrocampista, classe 2001, vanta 74 presenze, 3 assist e 5 reti con la maglia azzurra ed è stato protagonista, sia della storica promozione in Serie B nella stagione 2023/2024, sia della recente cavalcata verso la salvezza nel campionato 2024/2025".

Ma proprio in merito agli elementi pregiati della rosa azzurra, già nella giornata di Ferragosto era stato chiaro il Direttore Sportivo del club Iacopo Pasciuti, parlando ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Il campionato della passata stagione testimonia la bontà del nostro progetto con tanti giocatori bravi e di valore, non serve elencare i nominativi, anche perché le prestazioni dei singoli e di squadra sono sempre stata sotto gli occhi di tutti. A ogni modo, almeno per adesso, non abbiamo ricevuto alcuna proposta formale per nessuno".