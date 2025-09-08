Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Modena, Luca Magnino rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2027

Modena, Luca Magnino rinnova: nuovo accordo fino al 30 giugno 2027TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:19Serie B
di Luca Bargellini

Il Modena FC comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Luca Magnino, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Arrivato a Modena nel gennaio del 2022, ha subito vissuto la cavalcata verso la Serie B, affermandosi poi nella categoria cadetta. Nelle tre stagioni tra i professionisti ha garantito continuità e affidabilità, collezionando 126 presenze, 8 gol e 8 assist, diventando un pilastro del centrocampo canarino. La sua professionalità e la dedizione quotidiana al lavoro lo hanno reso un esempio per i compagni più giovani e una presenza importante all’interno dello spogliatoio.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Luca e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua avventura in gialloblù.

