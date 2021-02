Un guasto frena il Bayern: partenza per il Qatar rimandata, la squadra dorme sull'aereo

Disavventura notturna per il Bayern Monaco. La squadra di Flick sarebbe dovuta partire per il Qatar ieri sera, subito dopo la partita contro l'Hertha che era stata anticipata di mezz'ora per permettere ai bavaresi di partire prima della mezzanotte, poiché l'aeroporto non autorizza partenze oltre le 24. La spedizione del Bayern è arrivata all'aeroporto Willy Brandt di Berlino-Brandeburgo alle 22:45. e l'aereo avrebbe dovuto decollare alle 23:15, ma a causa di un guasto si è arrivati alle 23.59. Poiché il tempo di decollo è di un minuto e mezzo, è stato necessario richiedere un'autorizzazione speciale alle autorità dello stato federale di Brandeburgo, che non è stata concessa. L'intera rosa del Bayern ha aspettato fino all'alba all'interno dell'aereo, che alle 6.45 ha ricevuto l'autorizzazione per iniziare il viaggio.

Il Bayern Monaco debutterà nella competizione intercontinentale lunedì contro l'Al-Ahly.