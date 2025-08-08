Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Un rinforzo per l'attacco di Emery: Guessand è un nuovo giocatore dell'Aston Villa

Un rinforzo per l'attacco di Emery: Guessand è un nuovo giocatore dell'Aston VillaTUTTO mercato WEB
© foto di Uefa/Image Sport
Oggi alle 12:12
di Michele Pavese

L'Aston Villa ha ufficializzato poco fa l’ingaggio di Evann Guessand, attaccante classe 2001 proveniente dal Nizza. Il trasferimento è stato definito per una cifra non resa pubblica, ma che dovrebbe ammontare intorno ai 30 milioni. Cresciuto nel settore giovanile del club francese, Guessand si è messo in luce durante una brillante stagione 2024/25 in Ligue 1, nella quale ha realizzato 12 gol contribuendo in maniera decisiva al quarto posto del Nizza. Le sue prestazioni gli sono valse anche il titolo di Giocatore dell’Anno del club.

Nazionalizzato ivoriano, il nuovo acquisto dei Villans è un attaccante estremamente duttile, capace di agire sia da punta centrale che sugli esterni del tridente offensivo. La sua capacità di adattamento lo rende una risorsa importante per l’allenatore Unai Emery, che potrà contare su un’opzione in più nel reparto avanzato in vista della nuova stagione, che vedrà il club impegnato anche in Europa.

Guessand rappresenta un investimento di prospettiva per il club di Birmingham, che continua così la propria strategia di rafforzamento puntando su talento e versatilità. L’Aston Villa punta a confermare e migliorare quanto di buono mostrato nelle ultime annate e l'arrivo dell’attaccante ivoriano va proprio in questa direzione.

Editoriale di Marco Conterio
