Una sola presenza ma nessuna voglia di partire: Lunin vuole restare al Real Madrid

Una sola presenza in Coppa del Re per Andriy Lunin con la maglia del Real Madrid. Il portiere ucraino, secondo di Courtois piacerebbe al Granada per la prossima stagione. L'estremo difensore però, riporta AS, non avrebbe intenzione di lasciare le Merengues.