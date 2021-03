Under 21, le formazioni ufficiali di Ungheria-Germania: c'è il parmense Balogh

Di seguito le formazioni ufficiali di Ungheria-Germania, valida per il Gruppo A degli Europei Under 21:

UNGHERIA (4-2-3-1): Bese; Bolla, Balogh, Mocsi, Deutsch; Kata, Mezei; Palincsar, Szendrei, Kiss; Szoke. All. Gera.

GERMANIA (4-3-1-2): Dahmen; Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Baku, Dorsch, Maier; Burkadt; Nmecha, Berisha. All. Kuntz.

ARBITRO: Cuadra Fernandez (Spagna)