Ufficiale Van Persie ottiene un rinforzo: Lukovic firma in prestito all'Heerenveen per sei mesi

vedi letture

Acquistato nello scorso mercato invernale dallo Strasburgo, per il classe 2005 Milos Lukovic è tornato il momento di cambiare aria. La punta centrale serba è stata ufficialmente ingaggiata dall'Heerenveen allenato da Robin Van Persie tramite un trasferimento temporaneo senza opzione di acquisto. Un rinforzo per l'ex attaccante del Manchester United atto a mantenere la posizione in classifica in Eredivisie, lontano dalla zona retrocessione e possibilmente con ambizioni più elevate. E lo sguardo puntato verso l'alto.

Il comunicato ufficiale

Il 6 gennaio 2025, SC Heerenveen ha annunciato l'acquisizione in prestito, sotto riserva di visita medica, di Milos Lukovic per il resto della stagione. Il giovane attaccante serbo di 19 anni, proveniente dalla squadra di Jong Servië, arriva in prestito dal club francese RC Strasbourg.

Lukovic ha esordito nel calcio professionistico nel 2021 con il FK IMT, a soli 16 anni. Con il club serbo, è riuscito a conquistare la promozione nella massima divisione del campionato serbo nella stagione 2023-2024. In tre stagioni, ha realizzato 38 gol in 88 partite ufficiali, performance che gli hanno consentito di trasferirsi al club della Ligue 1, RC Strasbourg. Dopo sei mesi trascorsi in Francia, è stato ceduto in prestito a Heerenveen per continuare la sua crescita", la chiosa della nota.

Ferry de Haan, direttore generale di SC Heerenveen, gli ha dato il benvenuto così: "Con il suo fiuto per il gol e l'intensità con cui gioca, Milos è un'ottima aggiunta alla nostra squadra. Ha dimostrato al FK IMT di essere un attaccante molto prolifico. Il suo arrivo ci offre più opzioni in attacco. Gli auguriamo il meglio nella nostra squadra".

La nota del prestito ufficiale dello Strasburgo

"Milos Lukovic ceduto in prestito senza opzione di acquisto all'Heerenveen (Eredivisie) fino alla fine della stagione 2024-2025.

Arrivato lo scorso inverno dall'IMT Belgrado, Milos Lukovic, attaccante della nazionale under 21 serba, aveva terminato la stagione in prestito nel suo club di formazione. A 19 anni, aveva concluso la stagione regolare della Super Liga 2023-2024 come secondo miglior marcatore.

Dopo essere entrato a far parte del gruppo professionale del RC Strasbourg e aver effettuato alcune apparizioni in questa stagione, Lukovic proseguirà l'esercizio 2024-2025 con l'Heerenveen, nella prima divisione olandese (Eredivisie). L'attaccante serbo è stato ceduto in prestito senza opzione di acquisto alla squadra allenata da Robin van Persie".