VIDEO - L'Everton butta l'Europa a "Goodison Park": nel 2021 solo un successo interno

Clamoroso ko dell'Everton in casa contro lo Sheffield United. La squadra di Carlo Ancelotti rischia di essere fuori dalle coppe europee con il West Ham settimo distante tre punti a due giornate dalla fine. Finale di stagione complicato e squadra che ha buttato alle ortiche la stagione negli incontri casalinghi: a "Goodison Park" nel 2021 è arrivata solo una vittoria in Premier League, con 3 pareggi e addirittura 7 sconfitte. I Toffees dovranno affrontare ancora Wolverhampton (in casa) e Manchester City (in trasferta). Di seguito gol e highlights: