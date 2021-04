Villarreal-Arsenal 2-1, Emery: "VAR per fare giustizia. Perché ci hanno fischiato rigore contro?"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, commenta il successo dei suoi contro l'Arsenal (2-1) nella semifinale d'andata di Europa League, soffermandosi sull'episodio del rigore per i gunners, poi trasformato da Pépé, che tiene gli inglesi in corsa per la qualificazione, col ritorno da giocare a Londra: "C'è un episodio chiave, direi. Sul 2-0 non c'era rigore e la VAR serve per fare giustizia. Se non controlli la VAR in una situazione del genere quando hanno visto tutti che non è rigore ovviamente lasci il campo con rammarico per i tuoi errori e quelli dell'arbitro. Possiamo dire che abbiamo vinto la prima partita che sapevamo sarebbe stata molto difficile. Giocheremo con la voglia di fare le cose vuone viste oggi correggendo quelle che non sono andate. Spero in una buona prestazione nonostante le difficoltà. La VAR dovrebbe dare chiarezza su cosa è giusto e cosa non lo è. Quando l'arbitro non ha controllato pensavo che fosse rigore. A fine partita mi hanno detto tutti che non era rigore. Poi quando ho visto ho detto: 'Madre mia, come ha fatto a dare il rigore?'. Senza la VAR ci può stare un errore, ma con la VAR non si può sbagliare due volte. Chiaramente non era rigore, bisognava controllare".