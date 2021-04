Villarreal-Arsenal 2-1, le pagelle: Albiol e Saka sugli scudi ma è Leno a tenere in piedi i Gunners

Villarreal-Arsenal 2-1

Marcatori: 5’ Trigueros, 30’ Albiol; 75’ rig. Pepe.

VILLARREAL

Rulli 6,5 - Non sempre è sicuro nelle uscite di pugno, né quando ha la palla fra i piedi. Nulla può sul calcio di rigore trasformato da Pepe, nel recupero però è provvidenziale a murare la conclusione di Aubameyang salvando il risultato.

Foyth 6,5 - Malgrado le 16 presenze con la maglia del Tottenham sente l’aria di derby del nord di Londra. Vince tutti i duelli sulla destra, rischia una sola volta stendendo Pepe in area ma l’attaccante aveva “barato” toccando il pallone con il braccio sul primo strappo (Dal 71’ Mario Gaspar 6 - Entra svolge il suo compito molto bene).

Albiol 7 - Si fa trovare prontissimo sul secondo palo dopo la torre di Gerard Moreno per ribadire in rete la palla del 2-0. Un gigante al centro della difesa, freddo nel far partire l’azione palla a terra.

Pau Torres 6 - L’attacco dell’Arsenal non ha vita facile. Chiude bene tutte le linee di passaggio e sbarra la strada agli avversari con grande decisione. Nel finale buca il pallone spianando la strada a Aubameyang.

Pedraza 6,5 - Quanti chilometri macina sulla fascia sinistra nel primo tempo. Si fa sempre trovare pronto sulla sua corsia di competenza sfruttando i suggerimenti di Trigueros formando un’ottima catena d’attacco. Dà tutto ed esce stremato (Dall’80’ Moreno sv).

Parejo 6,5 - Catalizza come sempre il gioco del suo Villarreal. Tocca un gran numero di palloni e li distribuisce ordinatamente facendo girare la manovra e detta i tempi in mezzo al campo.

Capoue 4,5 - Vanifica una prestazione poco appariscente ma certamente ricca di sostanza rimediando due gialli in poco più di dieci minuti. Nell’azione dell’espulsione si infortuna e lascia il campo in barella.

Trigueros 6 - Cinque giri di orologio e sblocca il risultato con un repentino diagonale che non lascia scampo a Leno. Fa tanta densità in mezzo al campo e dialoga spesso con Pedraza. Causa il calcio di rigore ma va detto che la decisione di Dias è quantomeno dubbia (Dall’81’ Moi Gomez sv)

Gerard Moreno 6 - Cambia spesso zona del campo aiutando i compagni di squadra. Indisturbato stacca sul primo palo prolungando il pallone che Raul Albiol deve solo depositare in rete. Vicino al 3-0 ma Leno si supera con una grandissima parata.

Alcacer 5,5 - Sembra non essere al meglio. Combatte e va comunque a fare un buon pressing sui difensori, ma non riesce a farsi vedere nella fase conclusiva (Dal 46’ Coquelin 6 - Entra e prova a far muovere il pallone facendo anche un buon lavoro in fase di copertura).

Chukwueze 6,5 - Il gol del vantaggio di Trigueros è tutto suo. Salta due avversari sulla destra e la carambola genera la rete del compagno di squadra. Sempre imprendibile quando accelera, prezioso anche nella fase di ripiegamento.

ARSENAL

Leno 7 - Viene trafitto due volte dai giocatori del Villarreal senza colpe. Attento sui traversoni che arrivano dal fondo specie dai piedi di Pedraza. Se l’Arsenal torna da Villarreal con un risultato ribaltabile al ritorno è grazie a lui quando salva su Gerard Moreno.

Chambers 5,5 - Pedraza gode di troppo spazio sulla corsia di sinistra. L’esterno del Villarreal arriva spesso come un treno per andare al traversone senza quasi mai trovare opposizione.

Holding 6 - Fascia da capitano al braccio, gioca con il piglio del veterano controllando le giocate di Paco Alcacer mettendo senso della posizione e un preciso stacco di testa.

Pablo Mari 5,5 - Si prende un rischio nella prima frazione di gara su Paco Alcacer, viene spesso preso di infilata dalla rapidità degli uomini della formazione di Unai Emery.

Xhaka 5,5 - Arteta lo ripropone ormai terzino sinistro ma l’inizio è da incubo visto che si fa saltare troppo facilmente da Chukwenze in occasione della rete di Trigueros.

Ceballos 4,5 - Non è deciso nel contrasto che consegna il pallone sui piedi di Trigueros, abile a superare Leno. Troppe leggerezze in entrambe le fasi di gioco per il centrocampista. Ingenuo quando, già ammonito, rifila un pestone a Parejo lasciando in dieci i suoi quando l’inerzia del match era cambiata.

Partey 5 - Viene cercato spesso dai compagni di squadra ma commette qualche errore di troppo in fase di impostazione. Perde Raul Albiol sulla spizzata di Moreno in occasione della rete del 2-0.

Saka 7 - Leader assoluto dell’Arsenal. Tanti giochi di prestigio che portano a dei calci da fermo, al rosso di Capoue e al rigore, cercato con molta scaltrezza che riapre il match.

Odegaard 6 - Agisce fra le linee provando sempre il cambio di passo e provando a mettere in condizione i compagni di squadra di poter trovare la giocata decisiva (Dal 63’ Martinelli 5,5 - Non aiuta la squadra nel forcing).

Pepe 6,5 - Tenta qualche guizzo sfruttando la velocità ma l’unica volta che sfonda e si procura il calcio di rigore aveva toccato il pallone con il braccio. Episodio che porta Dias e rivedere l’azione al VAR e ad annullare tutto. Freddo quando realizza il rigore del 2-1 (Dal 95’ Willian sv).

Smith Rowe 5,5 - Terminale offensivo di Mikel Arteta. Prova in alcune occasioni l’affondo sfruttando la sua velocità ma la retroguardia del Submarino Amarillo fa ottima guardia senza lasciargli minimamente spazio (Dal 95’ Elneny sv)