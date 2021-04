Villarreal, Emery: "Qualificazione meritata, sappiamo di avere una grande occasione"

Unai Emery, allenatore del Villarreal, è intervenuto dopo il fischio finale della sfida contro la Dinamo Zagabria che ha sancito

l'approdo del "Sottomarino Giallo" alle semifinali di Europa League: "Partita giocata in maniera seria e concentrata nonostante il vantaggio maturato nella gara d'andata. Siamo riusciti ad ottenere l'obiettivo mettendo in mostra le nostre migliori qualità e siamo molto soddisfatti. Non abbiamo concesso contropiedi facili alla Dinamo, che con il Tottenham aveva dimostrato di essere mortifera nelle ripartenze. Abbiamo controllato bene la gara, anche dopo il gol subito, e abbiamo meritato la qualificazione".

Che effetto le farà affrontare l'Arsenal?

"Sono abituato a incontrare ex squadre, quindi giocare contro l'Arsenal non sarà un'esperienza nuova. Lo affronteremo con umiltà, orgoglio e responsabilità. Abbiamo la grande opportunità di riportare il Villarreal sulle vette del calcio europeo e siamo fieri, ma cerchiamo di vivere al meglio la situazione senza

dare troppo peso alle inevitabili pressioni che incomberanno su di noi".

Un pensiero ai tifosi

"Vorrei che i nostri supporters fossero qui per godersi questo momento. Ci hanno caricato quando abbiamo lasciato il campo d'allenamento e questa è il giusto premio sia per noi che per loro".