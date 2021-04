Villarreal, Trigueros: "Abbiamo vinto ma, per come è andata la partita, dovevamo chiuderla"

vedi letture

Il centrocampista del Villarreal Manu Trigueros ha commentato il successo contro l'Arsenal: "E' chiaro che abbiamo vinto ed è un bel risultato, ma visto come è andata la partita avremmo dovuto chiuderla. Non so dire se ci siamo addormentati, non so descrivere quello che è successo. Abbiamo avuto occasioni chiare per segnare. Siamo giocatori con esperienza in Europa, sappiamo che al ritorno avremo momenti di sofferenza, ma fuori casa stiamo facendo un ottimo lavoro".