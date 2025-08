Ufficiale Vladimir Coufal è un nuovo giocatore dell’Hoffenheim: sostituirà l'infortunato Gendrey

L'Hoffenheim ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro Vladimir Coufal per la stagione 2025/26, reagendo prontamente alla grave infortunio di Valentin Gendrey. Il 32enne nazionale ceco arriva a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il West Ham United, conclusosi a giugno.

"Dopo il lungo stop di Gendrey, dovevamo agire responsabilmente sul mercato per colmare la lacuna sulla fascia destra", ha spiegato Andreas Schicker, direttore sportivo del club. "Coufal è un profilo che si adatta perfettamente: esperto, internazionale e pronto a dare un contributo immediato. Grazie alla sua mentalità vincente e alle sue qualità individuali, siamo certi che arricchirà la nostra squadra".

Coufal, che ha vestito la maglia degli Hammers dal 2020, ha collezionato 180 presenze ufficiali con il club londinese, offrendo 20 assist in Premier League, coppe nazionali e competizioni europee. In precedenza, con lo Slavia Praga, aveva conquistato due campionati cechi e una Coppa Nazionale. "Dopo gli anni trascorsi in Inghilterra, ero alla ricerca di una nuova sfida", ha dichiarato Coufal. "I colloqui con l’Hoffenheim sono stati ottimi e ho subito percepito la fiducia del club. Credo molto nel potenziale di questa squadra e voglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali". Con 55 presenze in Nazionale maggiore (1 gol e 12 assist), Coufal porta esperienza internazionale e un profilo di grande affidabilità per il reparto difensivo dell’Hoffenheim