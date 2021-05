West Brom, Allardyce: "Retrocediamo perchè non siamo stati abbastanza bravi"

Con la sconfitta sul campo dell'Arsenal il West Bromwich Albion è retrocesso in Championship. I baggies sono allenati da Sam Allardyce e per lui è la prima retrocessione in carriera. L'allenatore ha parlato a margine della sfida di Londra contro i gunners: "Sono comunque contento dei miei ragazzi perchè hanno dato tutto. Dobbiamo comunque dire che contro l'Arsenal, e nel corso di tutta la stagione, non siamo stati abbastanza bravi. Da gennaio abbiamo fatto le nostre prestazioni migliori, abbiamo dato tutto, anche l'attitudine è migliorata: purtroppo non sono migliorati i risultati. Il 3-1 nei minuti finali ha scoraggiato i miei giocatori, adesso è dura giocare tre partite senza obiettivi".