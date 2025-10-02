Benevento, Auteri: "Quella col Latina una classica gara di Serie C, difficile e sporca"

Alla vigilia del match tra Latina e Benevento, valido come anticipo dell’ottava giornata di campionato, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha presentato così la sfida in conferenza stampa, come riportato da ottopagine.it.

Sulle condizioni generali della squadra e, in particolare, di Scognamillo:

"l gruppo sta bene, nonostante le tre partite in sette giorni. Scognamillo ha avuto un piccolo fastidio dopo Picerno, ma contro il Trapani ha giocato senza problemi. Sarà tra i convocati, poi valuteremo con lo staff".

Sul Latina e sull’allenatore Bruno:

"Bruno è un ragazzo intelligente, sapevo che avrebbe intrapreso la carriera da allenatore. Il Latina è una squadra tosta, con diversi elementi di spessore, che gioca su un campo non perfetto. Sarà una partita meno lineare delle precedenti, più sporca e tipica della Serie C. Dovremo essere pronti a calarci nella realtà della gara".

Sulle condizioni del terreno e possibili scelte:

"Dipenderà da più fattori, tutto è possibile. Le espressioni di forza sono fondamentali. Mehic, ad esempio, è cresciuto molto e potrebbe avere spazio".

Su Romano come alternativa a Scognamillo:

"È una possibilità, ma non l’unica. Abbiamo calciatori di valore e in buona condizione".

Sugli infortunati:

"Tumminello è in crescita dopo aver saltato la preparazione. Mignani, per caratteristiche, entra più facilmente in condizione. Simonetti è clinicamente guarito, ma non si sente ancora sicuro: preferisco che resti qui a lavorare piuttosto che partecipare senza reale utilità".

Sul portiere Prisco:

"È disponibile, anche se lo abbiamo gestito con cautela. In caso di necessità ci sono alternative come Mehic o Talia, entrambi centrocampisti di livello".

Sugli step successivi della squadra:

"Abbiamo disputato buone gare, anche quando non abbiamo raccolto il massimo. Domani dovremo essere risoluti e solidi, anche a discapito della bellezza del gioco. Lo step è questo: efficacia e concretezza".

Sul minutaggio dei titolari:

"Ci alleniamo per reggere, così come il Latina. La squadra è consolidata e ha grande capacità di recupero".

Un pensiero per il presidente Vigorito, nel giorno del suo compleanno:

"Gli ho fatto gli auguri personalmente, è sempre vicino a noi".

Sul livello di condizione raggiunto:

"I dati delle gare confermano che stiamo bene, anche se possiamo ancora crescere. Il ciclo si completerà solo all’ultima giornata".

Sulla forza del girone:

"Ci sono almeno dieci squadre competitive, con rose strutturate e allenatori preparati. È un campionato di alto livello, senza diritti acquisiti: tutto si decide sul campo".

Su Simonetti e l’assetto tattico:

"È un giocatore duttile, che però deve stare bene fisicamente. Abbiamo attaccanti come Salvemini, Mignani e Tumminello che sono il top della categoria. Non c’è un solo modo di mettere in campo la squadra: possiamo cambiare spesso, sfruttando al meglio il potenziale del gruppo".