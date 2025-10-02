A Sassuolo è sbarcato Muric, sorpresa per la A ma non per Grosso. Chi è il nuovo portiere titolare

Vigilia di campionato per il Sassuolo, che domani apre la sesta giornata di Serie A nell'anticipo delle 20.45. E tra i pali della porta neroverde, inutile dirlo, ci sarà ancora Arijanet Muric. Estremo difensore montenegrino naturalizzato kosovaro, il classe '98 rappresenta una sorpresa non solo per il Sassuolo ma anche per il campionato italiano.

Arrivato in sordina (quanto meno rispetto ad altri colpi più sponsorizzati) lo scorso 13 agosto dall'Ipswich Town, Muric si è subito conquistato la fiducia del tecnico Grosso che a partire dalla seconda giornata di campionato gli affidato i gradi di titolare della porta. Novanta minuti in campo contro Cremonese, Lazio, Inter e Udinese, ed un rendimento sorprendente ben al di sopra della media.

Un ruolino di marcia che - ad ogni modo - non sorprende però Fabio Grosso. "Muric è un portiere che io conoscevo - ha sottolineato il tecnico neroverde in conferenza stampa -. Ha un passato giovane da ragazzo talentuoso e da grandissima promessa poi certe vicissitudini non gli hanno permesso di realizzare questo suo potenziale e ci abbiamo creduto e insieme ad altri tre portieri molto bravi sta cercando di provare a esprimere il suo potenziale. Tante cose si possono migliorare ma siamo contenti del suo rendimento".

Un rendimento che, come detto, lo ha portato già tra i migliori portieri di Serie A per media voto, come dimostrano le classifiche stilate da TuttoMercatoWeb.com sulla base dei voti post partite. Muric è infatti una delle new entry nella graduatoria dei migliori cinque portieri dopo cinque giornate. E il Sassuolo non ha intenzione di smettere di sfruttare il suo ottimo momento.

Nato a Schlieren in Svizzera, Muric cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Zurigo e del Grasshoppers prima di passare al Manchester City nel 2015. Con i Citizens rimane fino al 2018 firmando il suo primo contratto professionistico prima di approdare in prestito al NAC Breda con il quale fa il suo esordio nel calcio dei grandi in Eredivise. Richiamato subito a Manchester, un mese più tardi debutta in Coppa di Lega con gli inglesi (settembre 2018) rimanendo a Manchester per tutta la stagione. Nel luglio 2022 passa al Nottingham Forest, per poi passare la trafila di prestiti con Girona, Willem II e Adama Demirspor. Poi si passa all'esperienza al Burnley, con cui vince anche la Championship il primo anno. Arriviamo poi al 2024, quando viene prelevato dall’Ipswich Town con cui disputa, nell’ultima stagione, 13 presenze in Premier League. Con la maglia della nazionale sceglie di rappresentare prima il Montenegro, per via delle sue origini, debuttando con l'Under 21 nel 2017. Poi, avendo anche origini kosovare, dal 2018 decide di difendere la porta della nazionale maggiore del Kosovo con cui finora ha collezionato oltre 40 presenze.