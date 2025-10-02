Firicano verso Udinese-Cagliari: "Più convincente l'atteggiamento dei ragazzi di Pisacane"

L'ex difensore Aldo Firicano, che ha giocato sia nell'Udinese che nel Cagliari, ha parlato della partita tra le due squadre, in programma nel prossimo fine settimana di Serie A, all'edizione odierna del Messaggero Veneto.

A proposito della partita dell'ora di pranzo di domenica, al Bluenergy Stadium, ha detto Firicano: "Il Cagliari corre bene, ha già una sua identità e sarà avversario molto scomodo per l’Udinese che difetta ancora in continuità. Non mi aspettavo di trovarle a pari in classifica, ma al di là della posizione condivisa noto differenze significative, a cominciare dall’atteggiamento che è più convincente guardando i rossoblù di Pisacane. La sua squadra è pimpante, ricca di entusiasmo". Nel dettaglio: "Ha battuto Parma e Lecce, pareggiato con la Fiorentina e ha reso la vita durissima al Napoli, perdendo solo in pieno recupero. Con l’Inter ha sì perso, ma giocato bene. Ecco perché parlo di una continuità che va ricercata dall’Udinese, convinto che questa squadra ha le carte in regola per puntare all’Europa".

Guardando alla sola Udinese, invece dice Firicano: "La ritrovo in scia con quella della seconda parte della scorsa stagione e quindi altalenante, con alcune partite o frangenti di gara giocati bene e altri no. Vedo una squadra da salvezza quasi tranquilla, senza alcun dubbio". In conclusione poi indica chi secondo lui potrebbe fare la differenza: "Parto da Davis, un centravanti che mi piace molto e che che si muove bene davanti, utile anche per il gioco di squadra. Atta e Zaniolo poi sono due piedi buoni da far coesistere".