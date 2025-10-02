Bologna-Friburgo, le formazioni ufficiali: Zortea e Bernardeschi out, c'è Cambiaghi

Il Bologna torna in campo e lo fa in Europa League contro il Friburgo, nella seconda giornata della League Phase. Vincenzo Italiano sceglie di puntare su Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a supporto di Castro. In panchina Bernardeschi, Rowe, Casale e anche Zortea, con Holm che ricoprirà il ruolo di terzino destro e Lykogiannis quello di terzino sinistro.

Schuster schiera lo stesso modulo dei rossoblù, il 4-2-3-1, con Grifo che agirà sull'esterno sinistro. Insieme a lui sulla trequarti ci sarà Manzambi, con Beste a destra e Adamu in attacco. Titolare pure Ginter, ex Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach. Di seguito le formazioni ufficiali con le scelte dei due tecnici:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, Casale, Zortea, Dallinga, Miranda, Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. A disposizione: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Suzuki, Eren Dinkci, Hofler, Gunter, Matanovic, Rosenfelder, Ogbus. Allenatore: Julian Schuster.

Arbitro: Nenad Minaković SRB

Assistenti: Nikola Borović SRB, Boško Božović SRB

Quarto uomo: Milan Mitić SRB

VAR: Ivan Bebek CRO

AVAR: Carlos del Cerro Grande ESP