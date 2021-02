Italdonne, Gama: "Una qualificazione, una conferma. Vogliamo farvi divertire ancora"

Il capitano dell’Italia femminile Sara Gama, uscita per un problema fisico nella sfida contro Israele, attraverso il proprio profilo Twitter ha festeggiato la qualificazione diretta all’Europeo del 2022: “Concludiamo oggi un lunghissimo percorso in cui abbiamo lavorato tanto superando ostacoli importanti assieme e che ci ha portato a un obiettivo fondamentale – scrive Gama poi in un secondo post - Una qualificazione, una conferma. Siamo qui e vogliamo divertirci e farvi divertire ancora. State per sempre con noi. Inghilterra 2022”.

Concludiamo oggi un lunghissimo percorso in cui abbiamo lavorato tanto superando ostacoli importanti assieme e che ci ha portato a un obiettivo fondamentale. pic.twitter.com/NV2mYUcsWQ — Sara Gama (@SaraGama_ITA) February 24, 2021