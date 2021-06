Le probabili formazioni di Spagna-Polonia - Luis Enrique conferma Morata, out Krychowiak

Spagna e Polonia, entrambe deludenti all’esordio, tornano in campo per rimanere incollate alle prime due posizioni del girone E. La Roja, dopo aver pareggiato contro la Svezia, deve rialzarsi per dimostrare di poter essere protagonista in questo Europeo. Ma anche Lewandowski e compagni giocheranno con il coltello tra i denti, per provare a compiere un passo importante verso gli ottavi di finale. Fischio d’inizio previsto per le ore 21 quando le formazioni si daranno battaglia sul prato dello Stadio Olimpico de la Cartuja.

COME ARRIVA LA SPAGNA - La squadra di Luis Enrique, al centro delle critiche per il risultato deludente della scorsa giornata contro la Nazionale svedese, cerca la prima vittoria a Euro 2020 per mettere nel mirino gli ottavi di finale. Così il tecnico ex Roma, si affiderà a Unai Simon, che guiderà la difesa a quattro formata da Llorente, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. A centrocampo Rodri avrà ai suoi fianchi Pedri, come avvenuto contro la Svezia, e Fabian Ruiz, che dovrebbe sostituire Koke. Davanti a loro spazio a Ferran Torres e Dani Olmo, che agiranno alle spalle di Alvaro Morata, confermato nell’undici titolare.

COME ARRIVA LA POLONIA - Esordio da dimenticare anche per i biancorossi, che lunedì sono usciti sconfitti dal match contro la Slovacchia. Grande assente della partita Krychowiak, espulso nella scorsa giornata. A difendere i pali ci sarà ovviamente Szczesny con Bereszynski-Glik-Bednarek davanti a lui. Kedziora e Puchacz dovrebbero giocare sugli esterni, mentre Linetty e Klich schermeranno la difesa. Zielinski agirà sulla trequarti, alle spalle del tandem offensivo Lewandowski-Jozwiak.

