Non bastano 90'! Italia-Spagna in parità 1-1: si va ai tempi supplementari a Wembley

Italia-Spagna 1-1 al 90'

Finisce in parità Italia-Spagna dopo i primi 90'. Il gol di Chiesa da una parte, quello di Morata dall'altra. Una partita bellissima, dove gli azzurri sono passati in vantaggio con la rete dello juventino, un fendente che ha trafitto Unai Simon. Poi il pari del 9 iberico, subentrato nel corso della ripresa, solo davanti a Donnarumma. Una gara straordinaria, ma non bastano i tempi regolamentari per deciderla.

Tra poco via ai supplementari a Wembley.



