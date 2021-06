Emozioni e pathos in Portogallo-Francia 2-2. CR7 come Ali Daei, Pogba coi capelli bianconeri

vedi letture

Una partita intensa, emozionante, appassionante. Portogallo-Francia ha rispettato le attese, per le giocate in campo ma pure per il pathos che si è portata dietro. 2-2 il finale, un risultato arrivato grazie alla doppiette di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Il francese è tornato a segnare con la Francia 2085 giorni dopo l'ultima volta, mentre CR7 ha raggiunto l'ennesimo clamoroso traguardo della sua carriera: 109 gol in Nazionale, tanti quanti il primatista Ali Daei.

Il tabellone degli ottavi di finale di EURO2020

Un pareggio che tutto sommato, visto anche l'identico risultato fra Germania e Ungheria, andava bene ad entrambe. La Francia adesso se la vedrà con la Svizzera, il Portogallo col Belgio prima dell'eventuale incontro con la vincente di Italia-Austria. Nel post partita il più ricercato per le interviste è stato Paul Pogba, autore di una prestazione maiuscola contro i campioni d'Europa in carica. E proprio in quel contesto il francese ha avuto modo di scherzare anche sulla sua capigliatura dalla cromatura juventina.