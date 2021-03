Il Benevento fa un altro passo falso. Inzaghi resta in sella ma da oggi tutti in ritiro

In casa Benevento c'è malumore e preoccupazione, dopo il pesante ko nello scontro diretto casalingo contro la Fiorentina. Il finale, 1-4 per i viola, racconta di un primo tempo mal interpretato da parte dei ragazzi di Filippo Inzaghi, incapaci di reagire alle martellate di Dusan Vlahovic (autore di una tripletta). Nella ripresa si è vista una reazione, ma oramai la frittata era fatta.

Nel post partita lo stesso Inzaghi non si è presentato davanti a microfoni e telecamere, preferendo restare in disparte con la squadra per un primo confronto a caldo. Chi ha parlato è il ds Pasquale Foggia, che ha escluso ribaltoni in panchina ma che ha invitato tutti a maggiore impegno: proprio per questo motivo, già da oggi la squadra sarà in ritiro per continuare con i confronti e per preparare la prossima sfida contro la Juventus.