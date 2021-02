L'Atalanta si riscopre stanca e vulnerabile: altro passo falso, clamorosa rimonta subita

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'Atalanta commette un altro passo falso pareggiando in casa per 3-3 contro il Torino. Una grande delusione per la squadra di Gasperini, per come si era messa la partita: in vantaggio di tre reti, la Dea ha subito una clamorosa rimonta e ora si allontana dalla vetta della classifica.