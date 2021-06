L'Olanda piace, soprattutto nella ripresa. Ad Amsterdam il tributo per Pandev: si ritirerà?

vedi letture

Tre su tre, otto gol fatti e tante frecce nell'arco di Frank de Boer. L'Olanda vince anche l'ultima partita del girone: già qualificata e sicura del primo posto, la formazione Oranje rifila tre reti alla già eliminata Macedonia del Nord e ora attende la sua avversaria negli ottavi di finale. Una vittoria quasi mai in discussione, eccetto nella prima metà del primo tempo, quando la squadra di Angelovski ha sfiorato il vantaggio in più di un'occasione. Poi, dopo la rete di Depay che ha spezzato l'equilibrio, il match per i padroni di casa è stato tutto in discesa: Wijnaldum ha confermato il suo feeling straordinario con la rete, segnando una doppietta da attaccante di razza e superando Marco van Basten nella classifica dei marcatori di sempre della Nazionale.