Zhang vede la dirigenza Inter, a breve anche Conte. Senza dimenticare i festeggiamenti

Dopo l'arrivo a Milano nelle scorse ore, nella giornata di ieri il presidente dell'Inter Steven Zhang ha fatto rientro nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per toccare con mano i tanti temi caldi di casa nerazzurra. Nei primi incontri con la dirigenza, il numero 1 nerazzurro ha chiesto unità d'intenti e pesato la voglia di proseguire l'avventura nerazzurra dei dirigenti. Mentre già oggi potrebbe esserci l'attesissimo faccia a faccia col tecnico Antonio Conte per capire idee e progetti futuri di entrambe le parti.

Sul piatto però c'è anche tanto tanto altro. Il mercato, con i big da blindare e da cui ripartire e i giocatori in esubero da piazzare. Ma pure la questione societaria, col finanziamento da 200/250 milioni che servirà per dare fiato alle provate casse del club e che non aumenterà l'indebitamento. Poi c'è il tema main sponsor, col rapporto con Pirelli prossimo alla conclusione. Il tema stadio che col rientro in Italia di Zhang potrebbe subire una nuova accelerata. Per concludere con i festeggiamenti per uno Scudetto mai così vicino come oggi e che già domenica 2 maggio potrebbe diventare realtà.