Juve in campo con 36 gradi, il medico sociale: "Rischio crampi e affaticamenti muscolari"

La Juventus è pronta a scendere in campo. Alle 12 ora statunitense, ore 18 in Italia, i bianconeri affronteranno il secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Club. Sarà il caldo grande protagonista visto che a quell'ora saranno previsti 36 gradi. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il medico sociale bianconero Marco Freschi ha commentato:

"La cosa più importante è arrivare con un’adeguata idratazione, cosa che si prepara nelle 48 ore precedenti. Devono essere previste bevute frequenti e non solo quando si ha sete e devono essere bilanciati i sali perché in una condizione di alta umidità si perde tantissimo con il sudore. In particolare gli elettroliti potassio e magnesio devono essere integrati già nelle giornate precedenti oltre che durante la gara. Esistono degli strumenti che misurano lo stato di sudorazione e anche il tipo, noi li abbiamo in via sperimentale ma non qui negli Usa. Anche la nutrizione ha un ruolo fondamentale: si fa attenzione in particolare ai carboidrati nel pasto pre gara, noi diamo anche qualcosa che contenga zuccheri semplici e sali, come frutta, cetrioli, anguria".

Freschi successivamente ha elencato quali possono essere i rischi maggiori di giocare con un clima così caldo: "Crampi e affaticamenti muscolari. Poi c’è anche il pericolo di un colpo di calore, che ti può far perdere i sensi".