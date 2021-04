Barigelli su Gazzetta: "Fallimento Superlega cambierà il calcio. I top club hanno perso la faccia"

Secondo Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, la fragorosa sconfitta dei 12 capitanati da Perez e Agnelli, con conseguenza perdita della faccia, è destinata a cambiare il calcio più in profondità di quanto non avrebbe fatto la Superlega. La sconfitta dei top club è avvenuta per l'azione decisa dei governi e la reazione dei tifosi, ma da parte dell'UE, di Boris Johnson e Macron, potevano non essere messe in conto tali repliche, sorprende che non sia stato valutato l'impatto sui tifosi. I 12 hanno pensato di poter trasformare la Champions in un torneo finto, di comodo, redditizio. Agnelli ha la responsabilità maggiore perché il progetto l'ha messo in piedi mentre in Lega sabotava i fondi togliendo risorse agli altri club. Un ripensamento - vedrete - arriverà su questo tema. Marotta farà bene a dimettersi da consigliere federale.