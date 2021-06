Capello a Il Messaggero: "Italia tra le prime quattro. Wembley è uno stadio unico"

"Italia tra le prime quattro. Wembley è uno stadio unico". Queste le parole di Fabio Capello a Il Messaggero nell'edizione odierna sugli Azzurri. Il 14 novembre del '73, quando la Nazionale ha espugnato Wembley per la prima volta c'era anche l'ex tecnico della Roma: "Bei ricordi. L'atmosfera, quello che rappresenta il calcio da queste parti, il calore dei tifosi inglesi, la loro passione... E lo dice uno che ha allenato l'Inghilterra". L'ex ct analizza poi l'Italia parlandone bene, elogiandone il gioco e l'aspetto dell'unione del gruppo. In più c'è la qualità, la tenuta difensiva ed anche un grande portiere a dare equilibrio. Insomma per Capello possiamo fare bene: "Possiamo arrivare tra le prime quattro. Poi, se continuano così, chissà, anche più avanti. E' tutto da vedere. La Germania sta ora riprendendosi e comunque sai che arriva sempre in fondo, la Francia è solidissima, difficile da affrontare, ha forza e qualità. L'Inghilterra è forte davanti, ma a centrocampo ha qualche problema che noi non abbiamo. Mi è piaciuta all'esordio, mi ha deluso la seconda. Ma ci può stare. Più vai avanti e più incontri grandi squadre, che magari sono tecnicamente alla portata dell'Italia, però hanno più esperienza".