La Gazzetta dello Sport: "Inter, un nuovo prestito di Lukaku adesso è difficile"

Romelu Lukaku stecca, non segna e un nuovo prestito all'Inter dal Chelsea si fa sempre più difficile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come il belga vorrebbe da Inzaghi un impiego diverso e maggiore centralità, per strappare la riconferma, ma prestazioni come quelle di ieri non aiutano ad essere ascoltati. I nerazzurri dovrebbero guardare però il quadro d'insieme, ovvero che è tutta la squadra che sta faticando.