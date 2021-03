Corriere dello Sport: "Juve, Dybala è in vendita. L'idea è uno scambio con un top club"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive che Pavel Nedved ha fatto capire come l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus possa essere giunta ai titoli di coda. Sono lontani i tempi in cui i bianconeri respingevano assalti da 160 milioni del Barcellona - si legge - Così, mentre Jorge Antun aspetta una chiamata dall'Argentina, la Juve sonda il mercato in Europa. Si ragiona per uno scambio capace di aumentare la plusvalenza: la strada è tracciata.