Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Juric: presenti i nuovi. Out Lookman
L'Atalanta di Ivan Juric si appresta ad affrontare la Juventus nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti in programma stasera alle 20.45 a Bergamo. Tra i 24 convocati del tecnico croato ovviamente non figura Ademola Lookman, ormai separato in casa e assente dagli allenamenti da diverso tempo.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Marco Carnesecchi, Marco Sportiello, Francesco Rossi, Paolo Vismara
Difensori: Honest Ahanor, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Koussounou, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta
Centrocampisti: Marco Brescianini, Marten de Roon, Mario Pasalic, Lazar Samardzic, Ibrahim Sulemana
Attaccanti: Charles De Ketelaere, Daniel Maldini, Giulio Misitano, Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana.