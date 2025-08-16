Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Juric: presenti i nuovi. Out Lookman

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30
di Alessio Del Lungo

L'Atalanta di Ivan Juric si appresta ad affrontare la Juventus nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti in programma stasera alle 20.45 a Bergamo. Tra i 24 convocati del tecnico croato ovviamente non figura Ademola Lookman, ormai separato in casa e assente dagli allenamenti da diverso tempo.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi, Marco Sportiello, Francesco Rossi, Paolo Vismara
Difensori: Honest Ahanor, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Koussounou, Marco Palestra, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta
Centrocampisti: Marco Brescianini, Marten de Roon, Mario Pasalic, Lazar Samardzic, Ibrahim Sulemana
Attaccanti: Charles De Ketelaere, Daniel Maldini, Giulio Misitano, Gianluca Scamacca, Kamaldeen Sulemana.

