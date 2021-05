Corriere Fiorentino: "Commisso, i soliti attacchi e nessun accenno sul futuro viola"

Il Corriere Fiorentino analizza la conferenza stampa di ieri del presidente Rocco Commisso. Chi si aspettava annunci, analisti o spiegazione è rimasto deluso. In quasi due ore di conferenza Commisso non ha mai parlato di futuro della squadra ma ha lanciato strali e provocazioni. Attacchi alla stampa locale e nazionale, nel mirino sono finiti anche i "fiorentini ricchi" a cui Commisso sarebbe pronto a vendere la Fiorentina. L'unico momento di ammissione di un errore e di autocritica è stato quando il presidente ha affermato che senza l'esonero di Iachini dopo le prime sette giornate di questa stagione, la Fiorentina non avrebbe sofferto così tanto. Per questo è stato uno sbaglio cambiare.