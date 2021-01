Il Secolo XIX: "Genoa, ecco Strootman: "Ho scelto il Grifone perché ha creduto in me"

vedi letture

Il Secolo XIX torna sull'arrivo di Strootman al Genoa: "I rossoblù hanno fatto di tutto per prendermi e io sono molto contento di essere qui, voglio aggiungere qualcosa a questa squadra già forte. Volevo tornare in Italia e la mia famiglia ha fatto uno sforzo per me", le parole del giocatore. Sciarpa dei Grifoni stretta fra le mani insieme a Marco Rossi: è la prima immagine della nuova avventura del centrocampista olandese in Liguria. Oggi è attesa l'ufficializzazione del prestito secco fino a giugno, con l'Olympique Marsiglia che pagherà il 50% dello stipendio. E dopo il primo rinforzo per il centrocampo, si avvicina quello per la difesa: Onguene, centrale del Salisburgo, è a un passo dal Genoa e a breve potrebbe raggiungere la città per le visite mediche.