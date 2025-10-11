Adani: "L'Italia fa quello che vuole Gattuso, ma diamo il giusto peso all'Estonia"

L'Italia ha vinto 3-1 sul campo dell'Estonia nella partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali, con tre gol su tre segnati dai centravanti azzurri.

Al termine della partita l'ex difensore Daniele Adani, presente in cabina di commento per Rai Sport come seconda voce, ha parlato così: "Una buona partita, hanno segnato i tre attaccanti e la squadra fa quello che chiede il suo allenatore. Il ritmo è calato ma è normale quando l'avversaria è sotto. Peccato l'errore di Gigio (Donnarumma. ndr) e diamo il giusto peso al valore dell'avversario, preparandoci per le prossime partite".

Prosegue e conclude Adani: "Troviamo facilmente i nostri attaccanti e i centravanti si trovano anche tra loro, oltre a riuscire a sviluppare bene la manovra sugli esterni. La squadra ha le giuste motivazioni, il processo di crescita è ampiamente iniziato. Pio Esposito sa fare tante cose, non solo i gol, ma questo gli serve. Ne aveva bisogno, se lo è procurato grazie ai movimenti".