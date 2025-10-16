Adani: "Inter, Ausilio non sbaglia un colpo. Como progetto sano perché non è italiano"

Fanno sicuramente discutere le parole di Daniele Adani. Intervenuto durante Viva el Futbol, l'ex difensore ha elogiato il direttore sportivo dell'Inter: "Ausilio non sbaglia un colpo nel modo di fare calcio, nel concepire il mercato. Uno non vive per gestire le fasi problematiche, uno vive per prevenire eventuali problemi, se no dopo è molto più complicato per chi ha uno status istituzionale elevato, soprattutto in Italia dove è un compito quotidiano tipico della politica italiana quello di gestire nascondendo i problemi, io invece parlo di aspetto tecnico. Quello dell’Inter gestito da Ausilio è sempre lucido e volto a migliorare il percorso, il calcio giocato. La politica è un’altra cosa".

Adani torna a parlare anche di Cesc Fabregas: "Era la prima scelta dell’Inter. Nel 2025, l’allenatore del Como rifiuta l'Inter… A proposito di scelte, che è il tema di questi giorni. La scelta è proprio sulla progettualità, sulla condivisione di una crescita. Questo è un progetto sano perché non è italiano, è completamente condiviso da figure non italiane, anche in termini di agenti, intermediari, selezionano loro".

Poi entra nel dettaglio: "C’è una rete loro che sa cercare i bravi e Nico Paz lo vediamo ora, ma poteva essere uno dei tanti uscito dalle giovanili del Real Madrid, ma quando condividi un’idea sana e operazioni sane, un allenatore visionario e una comunicazione condivisa col club poi arrivano i risultati. Fabregas è una persona speciale, sarà tra i più influenti in Europa nel prossimo decennio in Europa".