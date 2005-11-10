Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri pre Conference League

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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri pre Conference LeagueLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 14:10Serie A
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12.10.2026 14:10Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri prima della gara di Conference League contro il Pafos
© foto di www.imagephotoagency.it
14:10 – Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la UEFA Conference League in programma domani contro il Pafos. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 14:30.
Fonte: Inviato da Zingonia
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