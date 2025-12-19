Stefan de Vrij vuole il Mondiale. Per questo valuterà l'addio all'Inter già a gennaio

Stefan de Vrij vuole giocare il suo ultimo Mondiale come calciatore. Il difensore dell'Inter per questo vuole salutare già in questa finestra di mercato, per avere l'opportunità di essere il titolare nella seconda parte di annata, per evitare la beffa di non poter partecipare alla kermesse iridata in programma fra Stati Uniti, Messico e Canada.

L'estate scorsa

Ha trovato diverso spazio nel corso della stagione passata, forse anche per questo l'idea è stata quella di non lasciare l'Inter nonostante la Coppa del Mondo. Del resto aveva rinnovato nel 2023 per due stagioni. Ora che il suo posto è in pericolo qualcosa è cambiato.

Le prospettive

Di certo non mancano le alternative per l'olandese: dall'Arabia Saudita viene seguito da anni dall'Al Ittihad, mentre in Premier League il Nottingham Forest ci sta facendo più di un pensiero. In caso volesse rimanere in Italia, dopo i tanti anni già passati fra Lazio e Inter, c'è il Bologna. Infine il Benfica, che ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi e che può diventare una soluzione.

La valutazione

Andando in scadenza De Vrij probabilmente non ci saranno grossi impedimenti per un suo possibile addio, forse non a parametro zero ma con pochissimo esborso dalla squadra che, eventualmente, proverebbe ad acquistarlo.