Live TMW Udinese, Runjaic: "La prestazione con il Napoli spero abbia tracciato la strada giusta"

14.20 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 18:00 la Fiorentina all'Artemio Franchi per la sedicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14:35 - Inizia la conferenza stampa.



La vittoria con il Napoli fondamentale per cominciare a trovare costanza:

"Ho rivisto la partita più volte e abbiamo giocato molto bene, quello è sicuro, anche se si può sempre migliorare questo è fuori di dubbio. La strada con questa prestazione è tracciata, abbiamo visto cosa possiamo fare, è importante essere costanti adesso. La prestazione con il Napoli speriamo sia stata la chiave, tanti giocatori magari ora hanno capito cosa serve per fare bene sul campo, vedo però tanti ragazzi fare già molto bene in allenamento. Cresce anche l'autostima quando si vince, anche se la gara con il Napoli appartiene al passato. Ora dobbiamo pensare alla partita contro la Fiorentina e siamo concentrati lì".

Avete finalmente risposto bene in fase difensiva, con anche una grande prestazione di Bertola:

"Bertola ha fatto una gran bella prestazione contro un esterno di assoluto livello come Neres, ha segnato anche ieri contro il Milan. Non era una partita semplice per lui, non è la sua posizione naturale sul campo ma fin dal primo minuto si è messo a disposizione della squadra, sia a livello difensivo che a livello di spinto offensivo, sta migliorando di gara in gara, è un ragazzo dal grande potenziale, è tranquillo palla al piede e siamo contenti del lavoro che sta facendo. La fase difensiva è qualcosa su cui continuiamo a lavorare e sul quale dobbiamo continuare a concentrarci, la fase difensiva è la base del calcio, modificando un paio di cose siamo migliorati. Ora però dobbiamo ripeterci con la Fiorentina. Inoltre devo anche dire che mi è piaciuto molto vedere i miei giocatori non mollare mai, nonostante i due gol annullati, ho continuato a vedere energia e rabbia e voglia di segnare, questo mi è piaciuto molto".

Ora c'è una gara delicata contro una Fiorentina sulla carta attrezzata ma che è ultima:

"La Fiorentina è una squadra molto forto, che ha investito molto, ha un attaccante di assoluto valore come Kean, hanno Dzeko, che è stato alla Roma capocannoniere, ha giocato l'anno scorso per il Fenerbahce segnando molto. Parliamo di una squadra di qualità. La Fiorentina però mostra proprio come sia impossibile fare troppi calcoli nel calcio, nessuno pensava che sarebbe stata ultima a questo punto della stagione. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare rapidamente, l'avversario all'angolo, come nella boxe, è il più pericoloso da affrontare. Dovremo essere concentrati al 100% per scendere in campo con la giusta energia, la giusta impostazione. Vogliamo confermare quanto di buono fatto contro il Napoli, vedo i ragazzi in settimana, ci siamo preparati in maniera normale, lavorando in maniera ancora più intensa sui meccanismi difensivi, se lavoreremo bene lì avremo le nostre occasioni in attacco".



Si è chiesto di nuovo i perchè di questi alti e bassi continui a livello di prestazione? Si vorrebbe sempre vedere giocare come in quel secondo tempo con il Napoli:

"Bisogna essere contenti in primis di vincere contro squadre del livello di Napoli e Inter, perché come ho detto più volte poi le sconfitte fanno parte del percorso dell'Udinese, che è squadra che in estate cambia spesso giocatori. Poi noi siamo una squadra di media classifica, anche se con ragazzi di buona qualità che possono diventare grandi giocatori, ma attualmente il nostro livello è questo. Squadre come Napoli, Inter, o anche il Bologna, parliamo di squadre di alto livello, di qualità, noi lavoriamo per migliorare e per avere una determinata stabilità di punti e prestazioni, lavoriamo ogni giorno per questo. Bisogna considerare il tempo necessario per migliorare, bisogna cominciare ogni settimana in maniera positiva, continuando a lavorare e a crederci se le cose non vanno bene. Alcuni nostri ragazzi stanno migliorando e hanno bisogno di tempo per migliorare. A mio avviso ridurremo la frequenza delle oscillazioni quando riusciremo a migliorare e a trovare costanza, nell'ultima partita è tornato Kristensen con una prestazione solida, purtroppo si è infortunato e si è dovuto adattare. Kabasele ha svolto quindi un ruolo importante giocando molto bene. Non abbiamo giocato sempre al top ma ha garantito leadership e sicurezza alla squadra, magari giocatori che non partono titolari a inizio stagione poi si assumono la giusta responsabilità rispondendo sul campo con le giuste prestazioni. Kamara sta recuperando, si è allenato con la squadra oggi, vedremo se sarà pronto per giocare subito, Atta avrà bisogno di un altro paio di settimane, poi ci sono i ragazzi partiti per la Coppa d'Africa".

TMW - Oltre ai tre infortunati Zemura, Atta e Kamara ci sono altre novità dell'ultimo minuto?

"Sì oltre a loro ci sono Bayo e Rui Modesto partiti per la Coppa d'Africa, tutti gli altri, a parte i tre citati, stanno bene e ci sono per la partita".



A Firenze guarderà più al risultato o alla prestazione?

"Sono ancora più positivo quando noto una certa costanza di prestazioni, contro la Fiorentina dobbiamo concentrarci per ripetere la giusta prestazione e se non si può vincere dobbiamo cercare almeno di portare a casa il punto. Faremo di tutto per fare la partita giusta e tornare da Firenze con dei punti, sapendo che non aiuta parlare, da allenatore io voglio vedere in primis una crescita nelle prestazioni, perché con le prestazioni poi arrivano i risultati. Magari qualcuno potrebbe dire che faccio un discorso un po' troppo filosofico, perchè poi il calcio è fatto dai risultati, ma voglio una squadra che riduce al minimo gli errori, che gestisce bene il rischio quando dà via il pallone, che ha la giusta voglia di giocare, quando lo facciamo riusciamo a fare belle prestazioni".

14:55 - Finisce la conferenza stampa.