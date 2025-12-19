Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "La prestazione con il Napoli spero abbia tracciato la strada giusta"

Udinese, Runjaic: "La prestazione con il Napoli spero abbia tracciato la strada giusta"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 14:55Serie A
Davide Marchiol

14.20 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 18:00 la Fiorentina all'Artemio Franchi per la sedicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14:35 - Inizia la conferenza stampa.

La vittoria con il Napoli fondamentale per cominciare a trovare costanza:
"Ho rivisto la partita più volte e abbiamo giocato molto bene, quello è sicuro, anche se si può sempre migliorare questo è fuori di dubbio. La strada con questa prestazione è tracciata, abbiamo visto cosa possiamo fare, è importante essere costanti adesso. La prestazione con il Napoli speriamo sia stata la chiave, tanti giocatori magari ora hanno capito cosa serve per fare bene sul campo, vedo però tanti ragazzi fare già molto bene in allenamento. Cresce anche l'autostima quando si vince, anche se la gara con il Napoli appartiene al passato. Ora dobbiamo pensare alla partita contro la Fiorentina e siamo concentrati lì".

Avete finalmente risposto bene in fase difensiva, con anche una grande prestazione di Bertola:
"Bertola ha fatto una gran bella prestazione contro un esterno di assoluto livello come Neres, ha segnato anche ieri contro il Milan. Non era una partita semplice per lui, non è la sua posizione naturale sul campo ma fin dal primo minuto si è messo a disposizione della squadra, sia a livello difensivo che a livello di spinto offensivo, sta migliorando di gara in gara, è un ragazzo dal grande potenziale, è tranquillo palla al piede e siamo contenti del lavoro che sta facendo. La fase difensiva è qualcosa su cui continuiamo a lavorare e sul quale dobbiamo continuare a concentrarci, la fase difensiva è la base del calcio, modificando un paio di cose siamo migliorati. Ora però dobbiamo ripeterci con la Fiorentina. Inoltre devo anche dire che mi è piaciuto molto vedere i miei giocatori non mollare mai, nonostante i due gol annullati, ho continuato a vedere energia e rabbia e voglia di segnare, questo mi è piaciuto molto".

Ora c'è una gara delicata contro una Fiorentina sulla carta attrezzata ma che è ultima:
"La Fiorentina è una squadra molto forto, che ha investito molto, ha un attaccante di assoluto valore come Kean, hanno Dzeko, che è stato alla Roma capocannoniere, ha giocato l'anno scorso per il Fenerbahce segnando molto. Parliamo di una squadra di qualità. La Fiorentina però mostra proprio come sia impossibile fare troppi calcoli nel calcio, nessuno pensava che sarebbe stata ultima a questo punto della stagione. Nel calcio una situazione può migliorare o peggiorare rapidamente, l'avversario all'angolo, come nella boxe, è il più pericoloso da affrontare. Dovremo essere concentrati al 100% per scendere in campo con la giusta energia, la giusta impostazione. Vogliamo confermare quanto di buono fatto contro il Napoli, vedo i ragazzi in settimana, ci siamo preparati in maniera normale, lavorando in maniera ancora più intensa sui meccanismi difensivi, se lavoreremo bene lì avremo le nostre occasioni in attacco".

Si è chiesto di nuovo i perchè di questi alti e bassi continui a livello di prestazione? Si vorrebbe sempre vedere giocare come in quel secondo tempo con il Napoli:
"Bisogna essere contenti in primis di vincere contro squadre del livello di Napoli e Inter, perché come ho detto più volte poi le sconfitte fanno parte del percorso dell'Udinese, che è squadra che in estate cambia spesso giocatori. Poi noi siamo una squadra di media classifica, anche se con ragazzi di buona qualità che possono diventare grandi giocatori, ma attualmente il nostro livello è questo. Squadre come Napoli, Inter, o anche il Bologna, parliamo di squadre di alto livello, di qualità, noi lavoriamo per migliorare e per avere una determinata stabilità di punti e prestazioni, lavoriamo ogni giorno per questo. Bisogna considerare il tempo necessario per migliorare, bisogna cominciare ogni settimana in maniera positiva, continuando a lavorare e a crederci se le cose non vanno bene. Alcuni nostri ragazzi stanno migliorando e hanno bisogno di tempo per migliorare. A mio avviso ridurremo la frequenza delle oscillazioni quando riusciremo a migliorare e a trovare costanza, nell'ultima partita è tornato Kristensen con una prestazione solida, purtroppo si è infortunato e si è dovuto adattare. Kabasele ha svolto quindi un ruolo importante giocando molto bene. Non abbiamo giocato sempre al top ma ha garantito leadership e sicurezza alla squadra, magari giocatori che non partono titolari a inizio stagione poi si assumono la giusta responsabilità rispondendo sul campo con le giuste prestazioni. Kamara sta recuperando, si è allenato con la squadra oggi, vedremo se sarà pronto per giocare subito, Atta avrà bisogno di un altro paio di settimane, poi ci sono i ragazzi partiti per la Coppa d'Africa".

TMW - Oltre ai tre infortunati Zemura, Atta e Kamara ci sono altre novità dell'ultimo minuto?
"Sì oltre a loro ci sono Bayo e Rui Modesto partiti per la Coppa d'Africa, tutti gli altri, a parte i tre citati, stanno bene e ci sono per la partita".

A Firenze guarderà più al risultato o alla prestazione?
"Sono ancora più positivo quando noto una certa costanza di prestazioni, contro la Fiorentina dobbiamo concentrarci per ripetere la giusta prestazione e se non si può vincere dobbiamo cercare almeno di portare a casa il punto. Faremo di tutto per fare la partita giusta e tornare da Firenze con dei punti, sapendo che non aiuta parlare, da allenatore io voglio vedere in primis una crescita nelle prestazioni, perché con le prestazioni poi arrivano i risultati. Magari qualcuno potrebbe dire che faccio un discorso un po' troppo filosofico, perchè poi il calcio è fatto dai risultati, ma voglio una squadra che riduce al minimo gli errori, che gestisce bene il rischio quando dà via il pallone, che ha la giusta voglia di giocare, quando lo facciamo riusciamo a fare belle prestazioni".

14:55 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati
Pierpaolo Marino: "Zaniolo è da Nazionale. La Fiorentina? Non sono sicuro possa salvarsi"... Pierpaolo Marino: "Zaniolo è da Nazionale. La Fiorentina? Non sono sicuro possa salvarsi"
Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo... Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
Caso Mandragora, Udinese deferita. Messaggero Veneto: "La società: 'Noi sempre corretti'"... Caso Mandragora, Udinese deferita. Messaggero Veneto: "La società: 'Noi sempre corretti'"
Altre notizie Serie A
Allegri contro Oriali, interviene anche l'ex Sindaco di Napoli De Magistris: "Inaccettabile"... Allegri contro Oriali, interviene anche l'ex Sindaco di Napoli De Magistris: "Inaccettabile"
Atalanta, Palladino: "Spero di sbloccare il vero Maldini. Anche Musah merita un'occasione"... Atalanta, Palladino: "Spero di sbloccare il vero Maldini. Anche Musah merita un'occasione"
Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione... UfficialeNiente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore... Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione... Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo... TMWFiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"... TMWComo, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e... Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.3 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.4 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.5 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.6 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.7 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Immagine news Serie A n.3 Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine news Serie A n.5 Como, per Addai e Caqueret problemi al flessore. L'olandese rassicura: "Sto bene"
Immagine news Serie A n.6 Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Biancolino e Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.6 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?