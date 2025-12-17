Cagliari in preparazione per il match contro il Pisa e con uno sguardo sul mercato

L'allenamento di ieri pomeriggio ha dato ufficialmente il via alla settimana di preparazione per la gara contro il Pisa. Il Cagliari di mister Fabio Pisacane si è ritrovato al CRAI Sport Center per gli allenamenti che porteranno alla partita di domenica alla Unipol Domus (ore 12:30). Nel corso di questi giorni di training, il tecnico rossoblù dovrà valutare anche le condizioni di Mina e Zé Pedro, che hanno cominciato i lavori personalizzati. Un occhio di riguardo anche per Borrelli, che nel pomeriggio di ieri è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia rimediata nel match di Bergamo.

Sacrificio e lavoro

Nonostante la sconfitta arrivata contro l'Atalanta, Deiola e soci sanno di essere sulla strada giusta. Ancora una volta la prestazione messa in campo ha dato dimostrazione di una squadra compatta, solida e, come più volte è stata definita da Pisacane, verticale. Certo, qualcosa da limare c'è sempre, ma il bel gioco proposto dai sardi ha dimostrato ancora una volta la qualità della compagine isolana: riuscire a giocarsela praticamente alla pari anche con le big del campionato lascia trasparire fame e talento. Per fare un ulteriore step serve però un po' più di attenzione difensiva e ancora più cattiveria agonista che comunque, in questi ultimi incontri, comincia a venir fuori.

Uno sguardo al mercato

E mentre l'allenatore dei cagliaritani cerca di tirar fuori sempre il meglio dai suoi giocatori, assieme al DS Angelozzi, comincia anche ad affacciarsi sul mercato. La sessione invernale è ormai alle porte e il Cagliari sa di dover intervenire in alcuni reparti. Forse l'attacco è quello che più impensierisce il Club rossoblù che, attualmente, si ritrova senza Belotti e Felici fino alla fine della stagione a causa di due infortuni gravi. La finestra del calciomercato potrebbe aiutare a sopperire a queste mancanze importanti anche se, stando ai primi rumors che si muovono su e giù per l'isola, la società del Patron Giulini sembra nutrire un interesse per il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli.