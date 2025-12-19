Festa: "Pisacane sta trovando gli equilibri giusti. Cagliari, servono elementi di spessore"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TuttoCagliari.net, l'ex rossoblù Gianluca Festa ha commentato: "Il fatto che Pisacane abbia schierato le due punte, Borrelli ed Esposito. Il Cagliari deve giocare sempre con due attaccanti, che tra l’altro sono complementari tra di loro: Borrelli è forte fisicamente e tiene palla, mentre Esposito è tecnicamente dotato e può svariare su tutto il fronte. In più mi è piaciuto molto il centrale Rodriguez, sostituto di Mina: non lo conoscevo, ma contro Roma e Atalanta mi ha fatto un’ottima impressione.

In generale, nella sfida contro i giallorossi l’atteggiamento ha fatto la differenza: Deiola e compagni sono stati bravissimi a non far mai entrare in partita l’undici di Gasp. Non si sono mai abbassati e hanno cercato con insistenza la vittoria fino all’ultimo minuto, venendo premiati dal gol di Gaetano. Direi che Pisacane sta trovando gli equilibri giusti, ma attenzione: la classifica è cortissima e ci si mette un attimo a risprofondare nei bassifondi. Certo che giocando con questa voglia e con questa determinazione sarà molto meno complicato arrivare all’obiettivo stagionale.

Il mercato? La primissima cosa da fare è sostituire gli infortunati. Poi in un mercato difficilmente decifrabile come quello invernale può andarti bene o male, ma sicuramente servono elementi di spessore, in grado di aiutare il Cagliari a compiere il salto di qualità. Una prima punta di livello è indispensabile. E sono d’accordo anche sull’auspicabile ingaggio di un centrocampista tecnico e dinamico".