Pisacane: "Tempo e pazienza per vincere sono finiti. Questo il campionato più difficile dal 2015"

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato anche del Pisa, avversario che i sardi affronteranno domani: "È una squadra fisica, aggressiva, con un collega molto preparato. Noi dobbiamo fare di tutto per far continuare il loro momento negativo e dobbiamo fare di tutto per creare difficoltà. L’obiettivo è quello di fare la partita e interpretarla nel migliore dei modi, penso di andare più su un attacco diretto e meno costruito da basso. Mi auguro che la squadra possa andare maggiormente in verticale, noi cerchiamo una verticalità maggiore con più velocità di pensiero. Mi auguro che la squadra capisca l’importanza della gara. Questo è il campionato più difficile degli ultimi dieci anni, non dobbiamo pensare che il Pisa si sia già arreso. È una squadra con qualità, di valore, ma anche i suoi punti deboli".

Quanto è importante la giusta mentalità?

"Tempo e pazienza per vincere sono finiti, l’obiettivo sono i tre punti. In questo momento servono poche chiacchiere, dobbiamo continuare sulla scia tracciata. Ho una squadra matura, ragazzi furbi, sanno l’importanza della gara. Ho lavorato come sempre, senza caricare troppo la squadra. Faccio fatica a immaginare che non si dia valore a questa partita".

