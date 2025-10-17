Chivu: "Roma-Inter la giocherà Sommer. Thuram? Non so quando tornerà"

"Domani giocherà Sommer. Thuram invece non so quando tornerà". Con questa parole Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha sciolto i dubbi in conferenza stampa su chi sarà in campo domani contro la Roma tra i pali dei nerazzurri. Restano ancora dei dubbi invece sulla data di rientro del francese.

Come sta la squadra?

"Sono tornati sani e senza problemi anche se tanti giocatori hanno accumulato dei minuti. Li abbiamo comunque gestiti, dandogli anche dei giorni di riposo per averli domani al meglio".

Domani arriva la miglior difesa d'Europa nel 2025, come si affronta?

"La Roma è stata brava a dare continuità al lavoro fatto da Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo, hanno trovato il giusto equilibrio, mantenendo solidità. La Roma è organizzata e difende molto bene anche con un blocco basso. Il loro portiere sta facendo bene e bisogna avere la lucidità e la forza di capire quando concederanno. Bisogna essere svegli per fare male alla loro organizzazione".

Cosa le è rimasto dell'esperienza a Roma?

"Ho avuto la possibilità di lavorare ad alto livello con grandi allenatori come Capello, Spalletti, Voller, Bruno Conti, Delneri. Quattro anni importanti che mi hanno fatto innamorare dell'Italia. Ringrazio per come mi ha accolto l'Italia. L'esperienza a Roma mi ha fatto crescere".

