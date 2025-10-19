Venezia, Adorante: "Felice del gol e della prestazione: Hainaut sa come si muovo"

Dopo il pari contro l'Empoli, ha parlato l'attaccante del Venezia, Andrea Adorante. Ecco le sue parole raccolte da TuttoVeneziaSport: "Sono molto contento del gol e della prestazione che abbiamo fatto. Sul gol, Antoine (Hainaut ndr) lo sa sempre che vado dietro al difensore sul secondo palo e questa volta è arrivato e lo ringrazio. Sulla prestazione, ripeto che sono contento. Dobbiamo continuare su questa strada, allenamento dopo allenamento: seminare per poi raccogliere".

Il calciatore ha proseguito: "Come ha detto il mister, ci siamo messi l'elmetto. Era una sfida molto difficile e loro sono una squadra forte. Hanno cambiato allenatore e quindi venivano con il dente avvelenato. Analizzeremo quello che non è andato alla perfezione e ci lavoreremo durante la settimana, come abbiamo sempre fatto, cercando di migliorarci giorno per giorno".