Podcast TMW Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto

Nel podcast di oggi di 'TuttoMercatoWeb.com' analizziamo cosa anche secondo l'opinione di Gennaro Gattuso ancora non funziona in questa Nazionale. La sua gestione non poteva partire meglio: quattro vittorie in altrettante partite, ben sedici reti realizzate. Ieri però il commissario tecnico pensando anche alle sfide che verranno, soprattutto ai play-off di marzo, ha parlato degli aspetti da migliorare in una squadra che sotto la sua gestione sta ritrovando anche unione e spirito di gruppo. "Mi piace la disponibilità dei ragazzi,. Si allenano sempre al top, si sta cominciando a stare bene insieme. Quando giocano proviamo a fare determinate cose, a volte riescono e altre no ma ci proviamo. Il lavoro che stanno facendo gli attaccanti è incredibile: voi parlate dei sedici gol, ma il lavoro che fanno in fase difensiva è straordinario. Ci fanno sviluppare gioco. E poi la mentalità: oggi la squadra ha saputo soffrire, abbiamo fatto tante cose buone e bisogna essere soddisfatti". Poi però il commissario tecnico ha anche aggiunto: "Dobbiamo guardare avanti e sapere che c'è ancora tanto da lavorare". A cosa si riferiva? Lo scoprire nel nostro podcast di oggi!

Questo intanto il tabellino di Italia-Israele 3-0

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (40' st Spinazzola), Barella, Locatelli (40' st Cristante), Tonali (45'+3 st Piccoli), Dimarco; Retegui (45'+3' st Cambiaghi), Raspadori (1' st Esposito). Commissario tecnico: Gattuso.

Israele (4-3-3): Glazer; Dasa (44' st Mizrahi), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (30' st Abu Fani), Gloukh, Khalaili (27' st Turiel); Biton, Solomon (44' st Shua), Baribo (27' st Turgeman). Commissario tecnico: Ben Shimon.

Arbitro: Turpin

Marcatori: 45'+2' rig., 29' st Retegui (It), 45'+3 st Mancini (It)

Ammoniti: Biton (Is), Tonali (It), Barella (It)