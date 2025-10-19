Serie A Women, 3ª giornata: Girelli regala la prima vittoria alla Juve: 1-0 sulla Lazio
Arriva, alla terza giornata di Serie A Women, la prima vittoria in campionato della Juventus. Le bianconere si sono imposte per 1-0 sul campo della Lazio grazie al calcio di rigore realizzato da Cristiana Girelli all'86'. Di seguito il quadro dei risultati già in archivio e il programma dei restanti match:
Serie A Women 3ª giornata
Genoa-Ternana Women 3-1
32' Hilaj (G), 35' Pellegrino (T), 66' Sondengaard (G), 69' Monterubbiano (G)
Sassuolo-Como Women 1-0
21' Ndojah Eto
Fiorentina-Milan 4-3
26' rig Severini (F), 32' e 77' Renzotti (M), 37' Soffia (M), 58' e 90'+4 Janogy (F), 90'+7 Tryggvadottir.
Napoli Women-Roma 1-3
46' Dragoni (R), 49' e 83' Corelli (R), 90'+1 Vanmechelen (N)
Lazio-Juventus 0-1
86' rig. Girelli
Domenica 19 ottobre
Ore 18:00 - Inter-Parma
Classifica - Roma 9, Napoli 6, Lazio 6, Inter 4*, Fiorentina 4, Juventus 4, Sassuolo 4, Milan 3, Como 3, Parma 3*, Genoa 3, Ternana 0
* una gara in meno